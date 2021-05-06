Моль невероятных размеров обнаружили в австралийском городе Квинсленд

Канберра, 6 мая. Гигантскую древесную моль обнаружили во время ремонта одной из школ Маунт–Хоттон в австралийском городе Квинсленд

Размах крыльев насекомого составляет 25 сантиметров, а масса — 30 грамм. Об этом сообщили в публикации общеобразовательного учреждения в Facebook.

Директор школы Меган Стюард рассказала, что обнаруженная моль была размером сопоставима с двумя сжатыми вместе кулаками. После фотосессии насекомое невероятных размеров отпустили в лес.

«Мы строим дополнительные здания для школы на краю тропического леса, поэтому часто встречаем разных животных. Эта моль — потрясающая находка», — подчеркнула Стюард.

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