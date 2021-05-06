В МИД РФ заявили о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе

Москва, 6 мая. Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, а малозначительные инциденты оперативно регулируются российскими миротворцами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский миротворческий контингент предстает гарантом безопасности в регионе, поскольку развернут около линии соприкосновения и Лачинского коридора. Миротворцам удается эффективно справляться с незначительными инцидентами, которые могут сопровождать абсолютно любую операцию, отметил министр.

Ранее стало известно, что Лавров отправился в Ереван для рабочей встречи с исполняющим обязанности главы армянского МИД Арой Айвазяном. Также на 6 мая у министра запланирована встреча с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.