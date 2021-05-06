Индийские ветеринары берут на передержку питомцев заболевших людей

В последние месяцы Индию захлестнула новая волна пандемии коронавируса. Многие люди отдают своих домашних животных в ветеринарные клиники из страха, что питомцы могут заразиться.

«Многие хозяева опасаются, что COVID-19 может распространяться от людей к собакам и наоборот, то есть, если один из членов семьи заболеет, они думают, что их питомцы также подцепят вирус», — рассказывает владелец одной из ветклиник доктор Соккалингам.

Еще один страх, который беспокоит индийских собаководов — что их любимец сам принесет заразу в дом. Некоторые хозяева даже решаются избавиться от своих животных.

«Коронавирус может поразить собак, но он не передается от людей к животным и от животных к людям. Это невозможно. Не понимая этого, владельцы нередко бросают питомцев на улице, и мы спасли немало таких собак», — говорит ветеринар.

«Братья меньшие» тяжело переживают разлуку с домом, хотя в большинстве случаев их и забирают в течение двух недель.

«Собаки очень страдают в первые несколько дней после того, как их сюда привозят. Мы не можем проявлять ту же любовь и заботу, которые им дарят хозяева дома. Нам неприятно видеть, что псы ничего не едят в первые два дня, все время смотрят на нас и лают. Если это продолжается пару дней, мы справляемся, но, если больше 10 — уже нехорошо, ведь некоторые собаки могут сильно потерять в весе за это время» , — отметил доктор Соккалингам.

Индию захлестнула третья волна коронавируса. В стране зарегистрировано уже более 20 миллионов случаев инфицирования. По количеству зараженных страна находится на втором месте в мире после США.