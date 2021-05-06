Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 12:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:31
Новороссия
ВСУ обстреляли из АГС населенный пункт на линии соприкосновения в ДНР
12:30
Общество
Мастера на все руки: все о профессии слесарь
12:29
Шоу-бизнес
Влад Топалов опубликовал фото с больничной койки
12:29
Армия
Российские стратегические силы примут участие в крупнейших военных учениях
12:29
Политика
Нуланд посоветовала Киеву не развивать тему членства Украины в НАТО
12:26
Армия
Глава МИД Армении рассказал о влиянии российских миротворцев на ситуацию в НКР
12:25
Экономика
Производитель «АвтоВАЗ» рекордно увеличил продажи автомобилей в апреле
12:23
Армия
Американский генерал: Черное море играет ключевую роль для операций ВС США
12:23
Шоу-бизнес
Выступавший в костюме Носорога Туриченко рассказал, как попал в «Маску»
12:21
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании петербурженки спустя 16 лет
12:19
Шоу-бизнес
Арт-директор Краско хочет уберечь 90-летнего артиста от брака с молодой девушкой
12:19
Экономика
Предприятиям-загрязнителям в России может грозить остановка выплаты дивидендов
12:18
Спорт
Елена Вяльбе подала документы на вступление в совет FIS
12:17
Экономика
Упаковки сигарет в России могут стать обезличенными
12:14
Общество
В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет
12:13
Общество
Власти Москвы назвали сроки появления станции «Аминьевская» будущего МЦД-4
12:12
Происшествия
В результате столкновения Cadillac и Skoda в Ленинградской области погибла женщина
12:09
Армия
Евросоюз пригласил США, Норвегию и Канаду к участию к программе военной мобильности
12:06
Политика
Порошенко назвал конструктивной встречу с госсекретарем США
12:06
Общество
В Москве к 2023 году отреставрируют более 137 поликлиник
Все новости

Украинец воровал у жителей российского города деньги и пропивал их

Происшествия
Украинец воровал у жителей российского города деньги и пропивал их
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пенза, 6 мая. Правоохранительными органами города Пензы был задержан 44-летний гражданин Украины. Мужчина обвиняется в неоднократной краже денежных средств местных жителей с их последующей тратой на личные нужды.

Как стало известно ФАН, последнее преступление было совершено иностранцем на улице Московской в самом центре города. Жертвой мужчины стал 58-летний местный житель, из кармана пальто которого было похищено почти 100 тысяч рублей.

«Было установлено, что злоумышленник в ходе распития спиртных напитков в квартире на улице Московской похитил из кармана чужого пальто 95 тысяч рублей. Денежные средства принадлежали жителю Пензенской области 1963 года рождения», — уточнили в региональном УМВД.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что гражданин Украины причастен и к еще одному похожему преступлению, совершенному ранее. Тогда мужчина аналогичным образом вытащил из сумки 46-летнего пензенца 35 тысяч рублей. Все похищенные денежные средства гость тратил на личные нужды, нередко приобретая на них спиртные напитки.

По факту серии краж было возбуждено сразу два уголовных дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух и до пяти лет соответственно.

Ранее ФАН сообщал, что в Казани молодой мужчина сбил с ног сотрудника транспортной полиции, пытаясь защитить разыскиваемого за разбой товарища.

россия украина пенза полиция пензенская область умвд
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 69492 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 61853 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 50874 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 36632 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 33795 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Происшествия / Украинец воровал у жителей российского города деньги и пропивал их
Рейтинг@Mail.ru