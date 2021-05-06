Украинец воровал у жителей российского города деньги и пропивал их

Пенза, 6 мая. Правоохранительными органами города Пензы был задержан 44-летний гражданин Украины. Мужчина обвиняется в неоднократной краже денежных средств местных жителей с их последующей тратой на личные нужды.

Как стало известно ФАН, последнее преступление было совершено иностранцем на улице Московской в самом центре города. Жертвой мужчины стал 58-летний местный житель, из кармана пальто которого было похищено почти 100 тысяч рублей.

«Было установлено, что злоумышленник в ходе распития спиртных напитков в квартире на улице Московской похитил из кармана чужого пальто 95 тысяч рублей. Денежные средства принадлежали жителю Пензенской области 1963 года рождения», — уточнили в региональном УМВД.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что гражданин Украины причастен и к еще одному похожему преступлению, совершенному ранее. Тогда мужчина аналогичным образом вытащил из сумки 46-летнего пензенца 35 тысяч рублей. Все похищенные денежные средства гость тратил на личные нужды, нередко приобретая на них спиртные напитки.

По факту серии краж было возбуждено сразу два уголовных дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух и до пяти лет соответственно.

Ранее ФАН сообщал, что в Казани молодой мужчина сбил с ног сотрудника транспортной полиции, пытаясь защитить разыскиваемого за разбой товарища.