В Армении обеспокоены вопросом возвращения военнопленных из Азербайджана

Ереван, 6 мая. Исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян назвал обеспечение возвращения армянских военнопленных из Азербайджана главным вопросом.

Соответствующее заявление армянский дипломат озвучил в четверг в Ереване в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Важнейший вопрос — обеспечение выполнения Азербайджаном возврата всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц», — говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства республики.

По словам Айвазяна, эту задачу необходимо разрешить в кратчайшие сроки, о чем свидетельствуют многочисленные сведения о нарушениях международного гуманитарного права в регионе. В заключение и. о. министра иностранных дел Армении отметил важность создания необходимых условий для обеспечения мирного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обвинил Азербайджан в том, что государство не выполняет обязательств по возвращению военнопленных и других удерживаемых лиц.