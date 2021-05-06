Бузова перестала выходить на связь после слухов о госпитализации

Москва, 6 мая. После новостей о госпитализации певица Ольга Бузова перестала появляться в Instagram. Поклонники обеспокоены таким положением дел и переживают за здоровье своего кумира.

Певица показывает своим поклонникам буквально каждый миг своей жизни. Однако она перестала публиковать сторис больше суток назад. Последний раз звезда выложила пост на своей странице, который посвятила своей любви к цветам, и перестала выходить на связь.

Фанаты начали бить тревогу. Поклонники недоумевают, что произошло с Бузовой.

«Оль, ты в больнице? Операция?! Что случилось? Или желтая пресса врет?»; «Ребят, кто знает, с Олей все в порядке? Видела новость про операцию»; «Что случилось с Ольгой? Кто-нибудь знает? Оленька, выйдите с нами на связь, мы очень переживаем», — написали обеспокоенные пользователи.

Новость о госпитализации звезды появилась накануне. В эксклюзивном комментарии ФАН пиар-менеджер Бузовой Антон Богославский заявил, что пока не может комментировать происходящее.