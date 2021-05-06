Энтони Блинкен заявил о поддержке суверенитета Украины властями США

Киев, 6 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил киевские власти в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны американского руководства.

Ранее стало известно о прибытии Блинкена в Киев. Целью его визита является демонстрация поддержки Украины со стороны Вашингтона. Также американский политик намерен обсудить ряд вопросов, в том числе поставки оружия.

Вместе с Блинкеном в украинскую столицу прилетела и Виктория Нуланд, которая недавно была утверждена Сенатом США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам.