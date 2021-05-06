Экс-сотрудника таможенной службы Калининграда осудили за злоупотребление полномочиями

Калининград, 6 мая. Багратионовский районный суд вынес приговор бывшему таможенному инспектору по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд на основании материалов, предоставленных гособвинителем Калининградской транспортной прокуратуры, установил, что осужденный в июле 2019 года не принял меры в отношении знакомых, незаконно перевозивших на авто две тыс. кг корма для кошек и собак из Польши. Инспектор отпустил их без уплаты таможенных платежей в размере 260 тыс. рублей.

Сотрудники УФСБ России по региону пресекли незаконную деятельность злоумышленников. Товар был изъят, а перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Кроме того, суд признал сотрудника таможни виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Группу высокопоставленных сотрудников ФТС в Москве также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщал ФАН. Следствие считает, что фигуранты дела помогли двум контрабандистам избежать уголовной ответственности.