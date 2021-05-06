Украинский оппозиционер намерен сделать страну главным союзником США вне НАТО

Киев, 6 мая. Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко намерен инициировать внеочередное заседание парламента.

Украинский оппозиционер намерен на ближайшем заседании обсудить обращение к Конгрессу США о предоставлении государству статуса главного союзника Штатов вне НАТО. Предполагается, что такие срочные меры могут быть связаны с приездом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Инициирую созыв внеочередного заседания Верховной рады для принятия обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Инициативу уже поддержали 42 нардепа», — сказал он.

По словам Алексея Гончаренко, сейчас страна обладает всеми необходимыми возможностями для того, чтобы получить такой статус.

Сам госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину заверил власти государства в поддержке суверенитета и территориальной целостности со стороны американского руководства.