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Эфир: Реабилитация нацизма в Европе. Насколько реальна угроза?

  /   Обновлено: 06 мая 2021 16:30
Общество
Эфир: Реабилитация нацизма в Европе. Насколько реальна угроза?
slovodel.com  / 


В четверг, 6 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция на тему «Реабилитация нацизма в Европе. Насколько реальна угроза?».

Украина, Латвия, Эстония, Литва — вот страны, в которых коллаборанты, пособники нацистов и даже члены подразделений СС стали героями. Одновременно страны ЕС пытаются возложить вину в развязывании Второй мировой войны на Советский Союз и Россию как его правопреемницу.

В ответ в Госдуму внесен законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Авторы документа — первый вице-спикер ГД Александр Жуков, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская и сенатор Алексей Пушков. Документом планируется запретить «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран «оси».

Тем временем в апреле на норвежском гостелевидении был представлен фильм о «героических» легионерах СС, воевавших на Восточном фронте. Также подобной продукции полно и в выпусках киностудий Испании, Италии, Польши, Украины, Латвии.

Гости пресс-конференции: политолог Владимир Соловейчик, а также организатор «Бессмертного полка Юрмалы», председатель объединения «Новое согласие» Янис Кузинс обсуждают, как бороться с возрождением неонацизма в Европе.

украина эстония латвия нацизм литва европа реабилитация нацизма
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