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Занесенных в Красную книгу РФ тюленей нашли мертвыми на берегу Каспийского моря

  /   Обновлено: 06 мая 2021 10:55
Общество
Занесенных в Красную книгу РФ тюленей нашли мертвыми на берегу Каспийского моря
vodokanal.spb.ru  /  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Москва, 6 мая. Ученые из Москвы и Дагестана обнаружили на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших нерп.

Животные занесены в Красную книгу России. Об этом заявил координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров.

«Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», — подчеркнул специалист.

При этом причины гибели краснокнижных животных могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Исследователи взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции и возраст погибших животных, пишет ТАСС.

Ранее останки нерпы прибило к берегу популярного во Владивостоке пляжа. На теле животного были обнаружены многочисленные отметены.

красная книга каспийское море тюлени
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