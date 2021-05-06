Занесенных в Красную книгу РФ тюленей нашли мертвыми на берегу Каспийского моря

Москва, 6 мая. Ученые из Москвы и Дагестана обнаружили на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших нерп.

Животные занесены в Красную книгу России. Об этом заявил координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров.

«Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», — подчеркнул специалист.

При этом причины гибели краснокнижных животных могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Исследователи взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции и возраст погибших животных, пишет ТАСС.

Ранее останки нерпы прибило к берегу популярного во Владивостоке пляжа. На теле животного были обнаружены многочисленные отметены.