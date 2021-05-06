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Ловить нечего, кроме кильки: почему Россия навсегда закрыла Балтику для НАТО

Россия
Ловить нечего, кроме кильки: почему Россия навсегда закрыла Балтику для НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Если Военно-морские силы США и НАТО проявят агрессию против России, то Балтийское море станет для них капканом, из которого нельзя будет выбраться. Об этом в интервью ФАН заявил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Как сообщают китайские аналитики издания Sohu, за последние годы Военно-морские силы США начали проявлять бурную деятельность в морях, омывающих Российскую Федерацию. Но если обратить внимание на деятельность ВМС США, можно обнаружить интересное явление: американским военным хватает смелости отправлять свои военные корабли в Черное море, но в Балтийском море они не рискуют приближаться к Санкт-Петербургу.

А все из-за того, что Финский залив при всей его стратегической важности является крайне неудобным районом для маневров крупных военных кораблей. Из-за своей небольшой глубины он весьма сложен и опасен для судоходства. Поэтому флоту США придется преодолеть массу естественных препятствий, прежде чем хоть немного приблизиться к Санкт-Петербургу.

Кроме того, Россия обезопасила себя на балтийском направлении. В регионе были развернуты береговые противокорабельные комплексы «Бал», которые надежно прикрывают Кронштадт и Санкт-Петербург. Если учесть географические особенности Финского залива, то попытка прорваться к этим городам по морю обернется для иностранных сил попаданием в ловушку, заблаговременно подготовленную Россией. Если учесть, что Россия развернула свои береговые батареи еще и рядом с Калининградом, то становится понятно, почему ВМС США так не любят подходить к «заднему двору» России на Балтике — каждый раз оказываясь там, они рискуют попасть в настоящий капкан.

«Российские береговые комплексы «Бал» могут быть развернуты всего десяти минут, а их дальность действия составляет 120 км. На первый взгляд эти характеристики могут показаться недостаточными, однако его модернизированные версии способны поражать цели на дальность до 300 км», — сообщают китайские аналитики.

Ловить нечего, кроме кильки: почему Россия навсегда закрыла Балтику для НАТО
пресс-служба Минобороны РФ  / 

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал выводы китайских аналитиков о том, что Балтийское море станет ловушкой для военных кораблей США и НАТО. По его словам, Балтийский флот России способен остановить любого противника в данном регионе.

«Дело в том, что Санкт-Петербург так расположен, что даже парусному флоту тяжело всегда было зайти в город. Кроме того, Санкт-Петербург перекрывает город-крепость Кронштадт, где находится наша военно-морская база со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для того, чтобы зайти в город, еще нужно будет пройти Калининградскую область и Балтийск, где находятся основные силы Балтийского флота. ВМФ РФ в состоянии сделать невозможным проход НАТО. Балтийское море — идеальное место для установки минных заграждений, а также для того, чтобы, даже обороняясь, нанести непоправимый ущерб любому флоту», — сказал собеседник ФАН.

Ловить нечего, кроме кильки: почему Россия навсегда закрыла Балтику для НАТО
Новостное агентство «Харьков»  / 

Капитан первого ранга запаса засветил, что ВМФ России настолько крепко обороняют границы страны в Балтийском море, поэтому Военно-морским силам США и НАТО там нечего ловить.  

«В Балтийском море у нас есть силы, которые позволяют успешно действовать как раз в этих условиях — корветы, малые ракетные корабли типа «Каракурт» и «Буян-М», а также береговые комплексы «Бастион», «Бал». В Балтике флотам США и НАТО ловить нечего, кроме кильки. И они это прекрасно понимают. Я думаю, что нашему Балтийскому флоту вполне по силам нанести огромный ущерб противнику, если он попытается подойти к Санкт-Петербургу», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что хорватские аналитики назвали последствия возможной ядерной войны между США и Китаем. 

россия нато вмс сша дандыкин балтийский флот
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