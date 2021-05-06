На проспекте Обуховской Обороны обнаружен труп неизвестной женщины

Санкт-Петербург, 6 мая. Житель Северной столицы, обнаружив тело женщины в арке своего дома, обратился в полицию.

Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Обуховской Обороны. Представители правопорядка, выехавшие на место происшествия, установили, что женщине около 60-65 лет. На найденном тело нет видимых внешних признаков насильственной смерти.

По предварительному заключению, женщина является лицом без определенного места жительства, сообщил источник ФАН. В настоящее время специалистами проводится судебно-медицинское исследование.

Труп неизвестного нашли возле заброшенного вагончика в Ленобласти, сообщал ФАН. Сотрудники полиции выясняют личность и обстоятельства смерти мужчины.