Евросоюз обсудит включение новых стран в проект военной мобильности

Брюссель, 6 мая. Министры обороны стран Евросоюза обсудят привлечение США, Норвегии и Канады к проекту военной мобильности. Об этом сообщила глава МО ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Основной целью является улучшение условий передвижения войск по европейской территории. Вопрос является важным не только для ЕС, но и в рамках НАТО. США, Канада и Норвегия будут принимать обсуждение в проекте PESCO (военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны).

Германия считает включение новых членов в европейскую инициативу важным моментом, заметила Крамп-Карренбауэр. Берлин приложил немалые усилия для того, чтобы осуществить задуманное. Благодаря такому подходу будут укреплены трансатлантические связи, выразила она уверенность.

Также стало известно, что США планируют провести крупнейшие военные учения в Европе на территории Эстонии. Маневры получили название Swift Response.