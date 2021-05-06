Гинцбург прокомментировал признание вакцины Moderna лучшим препаратом от COVID-19

Москва, 6 мая. Вакцина от коронавирусной инфекции компании Moderna была признана лучшей экспертами Всемирного конгресса вакцин.

Признание вакцины Moderna лучшим препаратом от коронавирусной инфекции является экономико-политическим решением. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Я бы сказал, что это экономическо-политическое решение. Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов», — заявил он.

В шорт-лист рейтинга Всемирного конгресса вакцин также вошел российский препарат «Спутник V». Кроме того, эксперты отметили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca, несмотря на их способность вызывать серьезные осложнения.