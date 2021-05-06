Эфир: Празднование Дня Победы в условиях пандемии COVID-19



Санкт-Петербург, 6 мая. ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» проводят пресс-конференцию, посвященную празднованию Дня Победы в условиях коронавирусной инфекции.

Торжественные мероприятия, приуроченные к 9 Мая, в нынешнем году пройдут с рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19. Участник пресс-конференции член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев рассказывает о ходе проекта «75 правил жизни победителей». Еще одна гостья, Мария Копылова, готова поделиться историей о восстановлении утерянных документов на награду «За оборону Ленинграда» после обращения на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Также в пресс-конференции принимают участие ветераны Юрий Гараганенко, Зоя Комолова и руководитель молодежных проектов ОНФ Алексей Голубев.