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Труп новорожденного обнаружен в лесополосе в Подмосковье

  /   Обновлено: 06 мая 2021 11:00
Происшествия
Труп новорожденного обнаружен в лесополосе в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Наро-Фоминск, 6 мая. Труп новорожденного ребенка обнаружили местные жители в поселке Селятино. Как стало известно ФАН, тело мальчика было завернуто в белую простыню и лежало в черном полиэтиленовом пакете.

Тело было обнаружено 5 мая. В дежурную часть полиции Наро-Фоминского городского округа в 15:44 обратились местные жители. Они сообщили, что в поселке Селятино найден труп младенца с пуповиной и повреждениями головы. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. Блюстители закона установили, что труп ребенка мужского пола лежал неподалеку от одного из домов по Спортивной улице в лесополосе. Тело новорожденного было завернуто в белую простыню. В области головы эксперты обнаружили гнилостные изменения.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«По предварительным данным, скорее всего, мальчик родился мертвым, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Но это может доказать только судебно-медицинская экспертиза. У ребенка в районе шеи и головы немного подгнила кожа. Хотя, опять же, по предварительным данным экспертов, его смерть наступила примерно за 12 часов до обнаружения».

Силовики изъяли черный пакет и белую простыню.

Сейчас правоохранители пытаются вычислить родительницу ребенка, проверяя больницы и другие медицинские учреждения. Также проводится поквартирный обход квартир близлежащих домов. Прокуратура Московской области организовала проверку по данному факту.

наро-фоминск труп ребенка
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