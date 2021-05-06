Ханна Джон-Кэймен сыграет Рыжую Соню в новой киноадаптации

Москва, 6 мая. Британская актриса Ханна Джон-Кэймен выбрана на роль Рыжей Сони — персонажа одноименного комикса Роя Томаса.

Рыжую Соню в одноименном фильме 1985 года сыграла датская актриса Бригитта Нильсен. В фильме также снялся Арнольд Шварценеггер в роли Калидора. В новой киноадаптации комикса могущественную воительницу представит на экранах Ханна Джон-Кэймен, известная по ролям в фильме «Человек-муравей и Оса» и сериалу «Дивный новый мир».

Режиссером и сценаристом ленты стала Джилл Солоуэй («Очевидное»), над деталями сюжета также работала Таша Хуо — автор грядущего анимационного сериала про Лару Крофт для стриминговой платформы Netflix, передает The Hollywood Reporter.

Ранее кинокомпания Walt Disney представила новый тизер фильма «Круэлла» на своем YouTube-канале. Премьера ленты о злодейке из культовой картины «101 далматинец» в России назначена на 3 июня.