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Ханна Джон-Кэймен сыграет Рыжую Соню в новой киноадаптации

Общество
Ханна Джон-Кэймен сыграет Рыжую Соню в новой киноадаптации
Global Look Press  /  F. Sadou/AdMedia

Москва, 6 мая. Британская актриса Ханна Джон-Кэймен выбрана на роль Рыжей Сони — персонажа одноименного комикса Роя Томаса.

Рыжую Соню в одноименном фильме 1985 года сыграла датская актриса Бригитта Нильсен. В фильме также снялся Арнольд Шварценеггер в роли Калидора. В новой киноадаптации комикса могущественную воительницу представит на экранах Ханна Джон-Кэймен, известная по ролям в фильме «Человек-муравей и Оса» и сериалу «Дивный новый мир».

Режиссером и сценаристом ленты стала Джилл Солоуэй («Очевидное»), над деталями сюжета также работала Таша Хуо — автор грядущего анимационного сериала про Лару Крофт для стриминговой платформы Netflix, передает The Hollywood Reporter.

Ранее кинокомпания Walt Disney представила новый тизер фильма «Круэлла» на своем YouTube-канале. Премьера ленты о злодейке из культовой картины «101 далматинец» в России назначена на 3 июня.

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