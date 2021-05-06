Лесной пожар подобрался к жилым домам в Асбесте

Асбест, 6 мая. Серьезный пожар вспыхнул неподалеку от города Асбест в Свердловской области. В результате дым было видно рядом с жилым районом Папанинцев.

В настоящее время со стихией борется дежурный караул 61 пожарно-спасательной части, также для тушения пожара и предупреждения его перехода на индивидуальные жилые дома в районе Папанинцев была привлечена группировка сил и средств в составе 57 человек и 12 единиц техники.

От федеральной противопожарной службы выехали 43 пожарных и пять единиц техники, от местного аварийно-спасательного отряда «Центр спасения» — девять человек и две единицы техники. Спасатели предупредили, что угрозы населению нет. Из-за пожара власти ввели особый противопожарный режим.