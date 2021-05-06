Новосибирский ФЗПГ задолжал государству налогов на 15,3 млн рублей

Новосибирск, 6 мая. Фонд защиты прав граждан (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Новосибирске задолжал налогов на сумму 15,3 млн рублей.

Кроме того, за организацией числится исполнительный сбор на 816,6 тыс. рублей, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Известно, что Федеральная налоговая служба уже заблокировала у фонда семь счетов в банке.

ФЗПГ, в отношении которого наряду с ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабами Навального2 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) инициирована процедура признания экстремистами, регистрировался в каждом городе отдельно, как правило, руководителями отделений.

ФНС ранее добилась закрытия счетов «Фонда борьбы с коррупцией»1, сообщал ФАН. По предварительным данным, осужденный блогер Алексей Навальный задолжал государству налогов на 400 тыс. рублей.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга