Киев, 6 мая. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter прокомментировал отношения государства с партнерами из США.

Руководитель украинского дипведомства полагает, что укрепление союза между США и Украиной в Центральной Европе и Черном море является серьезным вкладом в безопасность евроатлантического пространства.

«Важно, что мой коллега и друг госсекретарь Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно на Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море — это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства», — заявил Кулеба, комментируя визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

По мнению главы ЛНР Леонида Пасечника, приезд Блинкена на Украину негативно скажется на обстановке в регионе. Он полагает, что в Белом доме государство рассматривают исключительно как инструмент для борьбы с Россией.