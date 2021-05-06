Сатановский рассказал, что скрывается за провокационной речью Зеленского о Крыме

Москва, 6 мая. Заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении Крымского полуострова не обернутся ничем хорошим, полагает политолог Евгений Сатановский.

Недавно стало известно, что Зеленский сообщил о якобы военных действиях против России за Крым. Это провокационное заявление не осталось без внимания Сатановского. Он отметил, что такие слова даже могут «тянуть на объявление войны».

Также политолог напомнил о действиях Украины в отношении Крыма, а именно об отсечении полуострова от электричества и воды. Это является преступлением против человечности, полагает Сатановский. К тому же за последние годы Киев совершил немало и других опасных провокаций в отношении Крыма, поэтому за этой провокационной речью Зеленского действительно может скрываться «объявление войны».

Также ранее политолог заявил, что на Украину могут быть переброшены американские войска и военная техника из Саудовской Аравии. Киев любыми способами пытается столкнуть Запад с Россией, поэтому использует самые различные провокации. Около украинско-российских границ систематически проходят военные учения ВСУ с НАТО, так что вполне вероятно, что там же вскоре окажутся и американские войска.