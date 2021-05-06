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Эфир: Как вакцина времен СССР защищает от коронавируса

  /   Обновлено: 06 мая 2021 14:01
Общество
Эфир: Как вакцина времен СССР защищает от коронавируса
ФБА «Экономика сегодня»  / 


В четверг, 6 мая, в 14:00, в медиацентре «Патриот» специалисты объясняют, может ли вакцинация еще советской прививкой от полиомиелита защитить от коронавируса.

Эксперты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук сделали сенсационное заявление: живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией.

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — сообщил журналистам генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Ученые ранее высказывали мнение о том, что россияне и жители стран бывшего Восточного блока защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом — однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. При этом еще в 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова сейчас проверил применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.

Вирусологи, врачи-эпидемиологи в прямом эфире обсуждают эту сенсационную новость.

вакцинация прививка полиомиелит коронавирус прививка от коронавируса
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