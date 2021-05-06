Бойцы ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

, 6 мая. Военнослужащие ВСУ за сутки семь раз открывали огонь по ДНР, заявил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские солдаты применяли для нанесения ударов гранатометы и стрелковое вооружение. Также по территории ДНР было выпущено в общей сумме 39 мин из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. О пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщается.

С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные протоколы по обеспечению перемирия. Под запрет попали применение крупнокалиберной артиллерии, ударных БПЛА, размещение складов боеприпасов и техники в жилых районах.

Представитель Луганской Народной Республики в СЦКК ранее уведомил о размещении украинской бронетехники на линии соприкосновения. Бронемашины были замечены сразу в двух населенных пунктах.