HBO и Sony запустили в производство сериал по мотивам популярной игры Bloodborne

Лос-Анджелес, 6 мая. Появилась информация о запуске в производство сериала по мотивам экшен-игры Bloodborne. По сведению инсайдеров, разработкой будут заниматься компания Sony и телесеть HBO.

Официального анонса экранизации пока не было опубликовано, однако по информации портала That Hashtag Show производство проекта находится на ранней стадии.

Структурно предстоящий сериал будет напоминать фильмы «Страх» или «Рейд»: главный герой получит задание, но, прежде чем его выполнить, ему придется принять участие в череде сражений со злодеями. В финале произойдет битва с боссом, который будет взят из игры. Всего в сериале запланировано восемь эпизодов. На главную роль ищут актера, у которого есть большой опыт в исполнении трюков.

Съемки еще одного совместного проекта Sony и HBO по мотивам популярной игры The Last of Us стартуют в июле. Режиссером пилотного выпуска станет российский режиссер Кантемир Балагов.