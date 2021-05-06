Разбойник ворвался в дом пенсионера в Геленджике и оставил его без денег

Краснодар, 5 мая. В полицию Геленджика обратился 82-летний местный житель, который рассказал о разбойном нападении на него. Он заявил, что накануне вечером в его дом ворвался неизвестный, начал угрожать ножом и похитил у него 15 000 рублей. Оперативники отправились на место происшествия, там они нашли «пальчики» подозреваемого.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в течение нескольких часов установили личность и местонахождение подозреваемого. 24-летнего жителя Ростовской области сотрудники уголовного розыска задержали на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали ФАН в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Известно, что деньги подозреваемый уже успел потратить по своему усмотрению. Сейчас он задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой). Если вину мужчины докажут, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что в адыгейской Дружбе произошло зверское убийство. Там дочь задушила больную 83-летнюю мать. Пенсионерка тяжело болела и была прикована к постели. После убийства она переместила ее тело на одну из станций, где оставила лежать возле остановки общественного транспорта