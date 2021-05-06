Власти КНДР назвали вероятную причину распространения коронавируса в стране

Пхеньян, 6 мая. Граждане КНДР могут заразиться коронавирусом через агитационные листовки, распространяемые Южной Кореей на приграничных территориях.

Жителей Корейской Народно-Демократической Республики предупредили об опасности агитационных листовок, распространяемых с территории Южной Кореи. Их призвали быть бдительными.

«Приносимые ветром странные объекты нельзя считать естественной частью природы, мы должны рассматривать их как возможный путь передачи вредоносного вируса, а не как обычное явление», — сообщается в центральной газете КНДР «Нодон синмун».

Власти страны приняли жесткие карантинные меры в январе 2020 года. Границы государства полностью закрыты.