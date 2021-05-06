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Экономист рассказала, что стоит за желанием ввести мораторий на «Северный поток — 2»

Экономика
Экономист рассказала, что стоит за желанием ввести мораторий на «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Остановить «Северный поток — 2», как предлагает госсекретарь США Энтони Блинкен, не представляется возможным, даже если подключить всю фантазию. Об этом в комментарии ФАН заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Мораторий на «СП-2»

Чтобы восстановить партнерское взаимодействие между Соединенными Штатами и ФРГ, необходимо наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

Он напомнил, что недавно в Лондоне прошли переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Американский представитель заявил о твердой позиции Вашингтона против реализации российского трубопровода «Северный поток — 2». Как отметил Байер, продвижения в переговорах между Берлином и Вашингтоном нет.

Экономист рассказала, что стоит за желанием ввести мораторий на «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

«Если мы хотим использовать это окно возможностей для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, <...> то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что «Северный поток — 2» исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось», — заявил Байер.

Никакая фантазия не поможет

Как отметила Анна Бодрова, позицию Германии можно понять, ведь США ведут довольно агрессивную внешнюю политику, внутри которой следуют четко обозначенному курсу. Проект «Северный поток — 2» в данном случае является идеальным средством манипулирования и достижения своих целей по внешнему влиянию, чем США и пользуются с предельной эффективностью. Однако официальная точка зрения Берлина в отношении «Северного потока — 2» никак не меняется: проект продолжает реализацию.

«Остановить проект, как предлагает госсекретарь США Энтони Блинкен, не представляется возможным, даже если подключить всю фантазию. «Северный поток — 2» реализован на 98%, львиный объем инвестиций уже освоен, готовы основные технологические узлы и вся необходимая инфраструктура. Более того, Европа все так же нуждается в быстрой и недорогой подаче газа, пока работает над проектом по «зеленой» энергетике», — пояснила Анна Бодрова.

Экономист рассказала, что стоит за желанием ввести мораторий на «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Может быть, предположила экономист, дело в том, что у США на текущий момент нет собственного столь же масштабного проекта, который мог бы укрепить репутацию Вашингтона как торгового и экономического партнера для Европы. При такой ситуации для США манипуляции остаются единственным средством достижения своих целей.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

россия сша германия северный поток - 2
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