Лавров заявил о приверженности российских политиков к союзу с Казахстаном

Москва, 6 мая. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что определяющие политику страны по отношению к Казахстану люди не сомневаются в союзе с республикой.

По словам дипломата, политики по-разному выстраивают свои карьеры, некоторые из них гонятся за сенсациями или хотят остро ставить вопросы, которые спорно выглядят, тем самым привлекая к себе внимание.

«Никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику РФ по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит», — заявил Лавров в интервью изданию «Хабар».

Дипломат подчеркнул, что суть договоренностей между Москвой и Нур-Султаном в уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости обеих стран.

Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов заявил о землях Казахстана, которые, как он считает, были подарены Россией. В МИД республики выразили недоумение.

Как сообщалось, 6 мая Сергей Лавров проводит встречу с исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Арой Айвазяном.