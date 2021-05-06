Названа дата туристического полета в космос на корабле New Shepard

Вашингтон, 6 мая. Американская компания Blue Origin впервые отправит одного пассажира в суборбитальный полет на корабле New Shepard.

Первый билет на туристический полет будет разыгран с помощью онлайн-аукциона. Отмечается, что компания отправит своего первого астронавта в космос 20 июля текущего года.

«Мы предлагаем одно место в этом первом полете победителю онлайн-аукциона Blue Origin», — говорится в сообщении.

Торги пройдут в три этапа и закончатся 12 июня. Выручка от продажи билета поступит в фонд некоммерческой организации Club for the future.

Ранее основатель Amazon Джефф Безос за два дня продал акции почти на 2 миллиарда долларов. Такое решение он принял, чтобы профинансировать свою компанию по исследованию космоса Blue Origin.