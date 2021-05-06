Кедми рассказал, когда США утратят положение главной мировой державы

Москва, 6 мая. США рискуют полностью утратить свою гегемонию на мировой арене после 2030 года, заявил политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Политика Вашингтона в отношении России, направленная на постоянное ухудшение отношений, может привести к полному разрыву сотрудничества между двумя странами, хотя американцы и не стремятся доводить дело до открытой войны. Как считает аналитик, причиной подобных действий является не только внешнеполитический курс руководства США, но и положение внутри государства, стремление некоторых членов сената и конгресса укрепить свое положение и увеличить популярность.

Кедми отмечает, что рост давления на Москву со стороны Соединенных Штатов связан с непониманием американскими политиками ситуации и преувеличением своих возможностей. В отношении России Белый дом всегда добивался не тех результатов, на которые рассчитывал, а гораздо худших. И теперь у США осталось мало времени до того, как они утратят положение главной мировой державы.

«У Соединенных Штатов, начиная с этого года, в общем-то пять-шесть лет, чтобы «сломать» Россию. В последней военной доктрине США, которая была опубликована, там есть страшные слова: после 2030 года США не смогут, вероятнее всего, сохранить свое преимущество и свое состояние, когда они являются определяющей державой во всем мире», ― заметил Кедми.

Ранее Яков Кедми назвал «дикой» идею президента Украины Владимира Зеленского о завершении войны в Донбассе с помощью НАТО.