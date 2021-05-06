Путин направил поздравления с Днем Победы последней в КНДР женщине-ветерану

Москва, 6 мая. Президент России Владимир Путин поздравил последнюю в КНДР ветерана Великой Отечественной войны, 105-летнюю Ли Ен Сук.

Женщина была бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной армии. Подразделение принимало участие в сражениях за освобождение Кореи от японцев. Посольство России в КНДР опубликовало фотографию с праздничным посланием президента.

«Но Вы и Ваши товарищи, весь народ — с честью выполнили высокую освободительную миссию — сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг — бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», — гласит обращение Путина.

Глава государства пожелал Ли Ен Сук здоровья, успехов и благополучия. Поздравление передал посол России в КНДР Александр Мацегора. Он также преподнес ветерану букет цветов.

Ранее российский президент поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов. Путин отметил значительный вклад Москвы и Минска в поддержание безопасности на евразийском пространстве.