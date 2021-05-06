Ставропольский суд отправил под домашний арест руководителя управления Росимущества

Ставрополь, 6 мая. Отправленного под домашний арест руководителя управления Росимущества в Ставропольском крае Александра Ковалева обвиняют в превышении должностных полномочий.

Пресс-служба краевой прокуратуры сообщила, что судом Ковалеву выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста, учитывая его личность и обстоятельства преступления. В декабре прошлого года Александр Ковалев без согласования с Росимуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земли в Петровском районе. Стоимость земельного участка по договору была ниже кадастровой. Общая сумма ущерба от данной сделки составила более 168 миллионов рублей.

В настоящее время следствие проводит проверку для сбора доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело находится на контроле региональной прокуратуры.

Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест по делу о гибели детей на Ставрополье, сообщал ФАН. Суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении волгоградца, который был за рулем разбившегося микроавтобуса с баскетбольной командой девочек СШОР №2 Волгограда.