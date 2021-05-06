Загородный дом убитой девушки-блогера был завален мусором

Екатеринбург, 6 мая. Следователи осмотрели загородный дом блогера Кристины Журавлевой, найденной мертвой в Свердловской области. Его территория была завалена мусором.

Коттедж находится в поселке Первомайский Парк. Там погибшая проживала с супругом на протяжении трех лет. Внутри обнаружили ее собак. По словам соседей, молодые люди ни с кем не общались, но Кристина была приветливой и вежливой, в отличие от ее возлюбленного.

Девушка пропала в начале апреля, ее подписчики забили тревогу. Спустя некоторое время ее разлагающееся тело нашли в лесу под Арамилем. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, в рамках расследования задержан супруг погибшей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.