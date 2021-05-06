В ЛНР объяснили, чем закончится визит Блинкена в Киев

Луганск, 6 мая. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину негативно скажется на обстановке в регионе.

По его словам, стоит ожидать ухудшения ситуации на юго-востоке Украины после приезда в Киев американского дипломата. Глава ЛНР уверен, что Белый дом рассматривает Украину исключительно в качестве инструмента по противостоянию с Россией.

«Я думаю, что однозначно все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации на Донбассе», — сказал он.

Кроме того, Пасечник добавил, что ситуация на территории Украины входит в круг интересов Вашингтона.

Ранее стало известно, что после встречи G7 Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. Дипломат проведет на Украине два дня.