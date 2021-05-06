Онколог Карасев назвал один из главных сигналов предракового состояния

Москва, 6 мая. Возникновение в легких полипов может стать главным сигналом предракового состояния, предупредил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Эти новообразования могут достигать больших размеров, нарушать дыхание и перерождаться в злокачественные опухоли. Именно поэтому обнаруженные полипы необходимо удалять.

«Многие новообразования на поверхности слизистой оболочки трахеи и крупных бронхов можно удалить без разрезов, во время эндоскопии», — написал врач в своем аккаунте в Instagram.

Часто возникающие симптомы напоминают проявления бронхиальной астмы и других заболеваний. Насторожить человека должны свистящее, шумное и затрудненное дыхание, а также одышка, кашель и охриплость голоса, заключил специалист.

Увеличить риск развития рака могут обычные повседневные продукты, предупредили онкологи. Речь идет о пище с большим содержанием жира и сахара.