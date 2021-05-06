Украинский политолог объяснил, чем офшорный скандал аукнется Порошенко

Киев, 6 мая. Украинский политолог Петр Олещук считает, что новый офшорный скандал, в который попал экс-президент страны Петр Порошенко, почти ничем не грозит политику.

По словам Олещука, скандал может аукнуться лишь при расширении электората в преддверии новых президентских выборов. Из-за расследования об офшорах Порошенко рискует не выйти за пределы 25% поддерживающих его украинцев.

«Порой украинцы, как сектанты, отказываются замечать что-либо плохое в словах и поступках политика, которому они симпатизируют: что бы он ни делал, они остаются его приверженцами, оправдывают любые его шаги, даже самые сомнительные», — пишет политолог.

Global Look Press / Svancara Petr/CTK

Сторонники экс-президента не видят ничего плохого в новом скандале. Олещук говорит, что очередная история с Порошенко воспринимается украинцами как обыденность. Вместе с тем подобные скандалы исключают возможность электорального расширения, поскольку избиратели перестают видеть в Порошенко альтернативу нынешней власти, заключил политолог.

Ранее стало известно, что Порошенко оказался владельцем предметов роскоши, купленных через офшоры. Речь идет о дорогой мебели, скульптуре Сальвадора Дали и картине Ильи Репина.