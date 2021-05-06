«Большая семерка» призвала белорусские власти провести новые выборы

Лондон, 6 мая. Страны «Большой семерки» обратились к властям Белоруссии с призывом провести новые выборы, отмечается в коммюнике G7.

В официальном сообщении говорится, что политический кризис в республике вызывает обеспокоенность. Страны G7 призвали Минск организовать новый избирательный процесс при участии международных наблюдателей.

«Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы при международном наблюдении», — указано в документе.

Также «Большая семерка» потребовало реализовать рекомендации независимых экспертов ОБСЕ и отпустить заключенных, оказавшихся в тюрьме из-за выражения своей позиции.

Ранее стало известно, что в рядах участников встречи G7 возникла паника из-за сообщений о заражении двух индийских делегатов коронавирусом.