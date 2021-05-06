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Главы МО стран Евросоюза обсудят 6 мая ситуацию на границах Украины

  /   Обновлено: 06 мая 2021 10:17
Политика
Главы МО стран Евросоюза обсудят 6 мая ситуацию на границах Украины
pixabay.com

Брюссель, 6 мая. Министры обороны 27 стран Евросоюза обсудят 6 мая обстановку на украинских границах, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Всего в официальной повестке находится пять тем, среди которых обстановка на Украине и африканских государствах. Видеотрансляций на подобных собраниях традиционно не проводится.

«В ходе заседания мы, конечно, обратим внимание на ситуацию на границе с Украиной и Россией», — уточнил он.

Также министры обороны стран ЕС в неформальной обстановке переговорят с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Общение с ним должно произойти во время обеда.

Глава украинской госпогранслужбы Сергей Дейнеко ранее заявил, что на границе с Россией за семь лет было вырыто 400 километров противотанковых рвов в рамках проекта «Стена».

украина евросоюз боррель
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