Лавров проводит встречу с главой МИД Армении в Ереване

Ереван, 6 мая. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Арой Айвазяном.

Встреча проходит в Ереване. Перед переговорами Лавров и Айвазян посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд, передает ТАСС.

Кроме того, у Лаврова на 6 мая запланирована встреча с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. На следующей неделе глава МИД РФ посетит столицу Азербайджана с рабочим визитом.

Ранее сообщалось, что российский дипломат обсудит с властями Армении договоренности по Нагорному Карабаху.