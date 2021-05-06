Госсек США встретится с главой неканонической «Православной церкви Украины»

Вашингтон, 6 мая. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время двухдневного визита в Киев встретится с главой неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) митрополитом Епифанием.

Об этом сказано в расписании госсека на сайте Госдепа США. Отмечается, что они посетят Михайловский Златоверхий монастырь в столице Украины. Мероприятие планируется провести в 10:20 по местному времени.

Перед этим Блинкен совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом ПЦУ возложат цветы к мемориалу в память о жертвах гражданской войны в Донбассе.

Ранее бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский заявил, что визит госсекретаря США сулит украинскому правительству неприятности.