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Госсек США встретится с главой неканонической «Православной церкви Украины»

Политика
Госсек США встретится с главой неканонической «Православной церкви Украины»
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 6 мая. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время двухдневного визита в Киев встретится с главой неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) митрополитом Епифанием.

Об этом сказано в расписании госсека на сайте Госдепа США. Отмечается, что они посетят Михайловский Златоверхий монастырь в столице Украины. Мероприятие планируется провести в 10:20 по местному времени.

Перед этим Блинкен совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом ПЦУ возложат цветы к мемориалу в память о жертвах гражданской войны в Донбассе.

Ранее бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский заявил, что визит госсекретаря США сулит украинскому правительству неприятности.

сша блинкен пцу
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