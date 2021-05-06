Пекин, 6 мая. США столкнулись с проблемой в производстве истребителей пятого поколения F-35, вызванной позицией России. Об этом пишут китайские СМИ.

Такое неудобное положение для американских авиастроителей сложилось в результате нехватки важнейшего сырья, используемого для производства современных самолетов, сообщает издание Sohu. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Будучи мировым лидером в области научных исследований, США многократно ограничивали экспорт современных технологий и сопутствующих товаров в те страны, которые они считали конкурентами. Такие действия наносили американским оппонентам серьезный экономический и политический ущерб. Однако недавно Соединенные Штаты сами оказались в положении тех стран, на которые они многие годы давили.

Как передают аналитики из Китая, американские компании столкнулись с нехваткой редкоземельных металлов — крайне важного для высокотехнологичной и военной промышленности сырья. Сокращение экспорта этого ресурса сразу из нескольких стран ставит дальнейшее производство самолетов F-35 под вопрос. В частности, препятствием для производителей оказалась позиция России. За счет своего уникального географического положения она может блокировать поставки от потенциальных экспортеров, например из Монголии.

«Высокомерие американских военных и политиков столкнулось с проблемой редкоземельных металлов», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что генерал ВВС США Клинт Хиноте раскритиковал американские истребители F-35А.