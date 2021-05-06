Почему после краха СССР нет новых великих фильмов о войне. Колонка Карена Шахназарова

Приближается День Победы, и 9 Мая телевидение наверняка будет показывать военные фильмы. Хотя в последние годы было снято немало вполне качественных картин о Великой Отечественной, не сомневаюсь, что лучшее эфирное время будет отведено именно советским военным лентам, которые по-прежнему востребованы зрителем.

Давайте попробуем разобраться: почему новое время не создало произведений о войне, равных тем, что были сняты во времена СССР? Сразу оговорюсь — достойные картины все же появляются, разговор о том, почему авторы часто терпят неудачи, обращаясь к данному жанру.

В первую очередь нужно сказать, что в советское время многие режиссеры военных фильмов сами были фронтовиками. Понято, что они хорошо знали «предмет», о котором делали кино. Но дело не только в этом. Художнику не обязательно самому участвовать в том или ином событии для того, чтобы сделать об этом хорошее кино.

Мне кажется, тут вопрос сущностный. После 1991 года в нашей стране утвердилась новая идеология, которая, хочешь не хочешь, вступила в противоречие с идеологией, на которой был воспитан советский народ, выигрывавший войну. Тогда, в 90-е, у нас произошла «буржуазно-либеральная контрреволюция» (лично я называю ее так) — естественно, в первую очередь она ставила перед собой задачу отменить советскую идеологию. В ней для новой российской буржуазии была большая опасность — возможность реставрации советской власти, а соответственно, и потери всего того, что было приватизировано в начале 1990-х.

Однако вне советской идеологии трудно делать картины о войне и о том времени. Как ни крути, именно советский народ — носитель советской идеологии — победил в Великой Отечественной войне. В этом — противоречие современного общества, отвергающего советскую идею. И это противоречие, мне кажется, как дамоклов меч висит над современным российским военным кино.

Кадр из фильма «Летят журавли» /

С одной стороны, понятно, что нынешняя эпоха не может отказаться от памяти о Великой Отечественной войне — это наш главный исторический миф. На нем зиждутся остатки хоть какой-то идеологии, на которой держится наше общество. С другой стороны, наше общество не может использовать этот миф в полной мере, поскольку он противоречит современной буржуазно-либеральной идеологии, которая отвергает все советское. Такой вот дуализм.

На Украине это противоречие проявляется с особой яркостью: там новая компрадорская буржуазия фактически отменила Великую Отечественно войну как исторический факт.

У нас, к счастью, по-другому: память о Великой Отечественной войне сохраняется, но при этом отменяется ее идеологическое наполнение. А без этого война превращается в нечто абстрактное. Понятно же, если «отменить» участие комиссаров в Великой Отечественной, любое кино сразу станет неправдой. Ведь комиссары и политработники сыграли тогда колоссальную роль.

Не нужно упрощать мою мысль — это не значит, что во всех советских фильмах были комиссары, а сейчас их нет. В современном российском военном кино комиссары и политработники как раз непременно выводятся либо злодеями, либо дураками. Речь о другом: как можно сделать хорошее военное кино, если его идеологический посыл будет противоречить самой сути войны?

Идеология проникает в поры любого произведения — без нее очень трудно уловить дух Великой Отечественной войны. Ведь это была война идеологий. Гитлер воевал с коммунизмом и никогда этого не скрывал. Поэтому, например, сейчас просто невозможен такой фильм как «Освобождение»! Это каноническая советская картина о войне, классика военного кино.

Так что в этом противоречии — память сохраняем, но советскую идеологию не признаем — и есть главная причина того, что современное российское военное кино не в состоянии понять и прочувствовать сам смысл Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Поэтому зритель вновь и вновь обращается именно к советским фильмам. На официальном YouTube-канале «Мосфильма» просмотры военных картин исчисляются сотнями миллионов! И 9 Мая по телевизору будут показывать именно советские военные ленты. Наш народ остро чувствует, где фальшь и передергивание, а где правда — хотя эти чувства и не всегда можно выразить словами.