Сексолог Глуз-Широкова назвала самые часто задаваемые вопросы об интимной сфере

Психолог, сексолог Инна Глуз-Широкова в комментарии ФАН назвала самые часто задаваемые вопросы.

Вопрос первый. Как часто должно хотеться?

По словам сексолога, хотеть секса слишком часто или вообще почти не хотеть — это нормально. Количество раз в неделю или месяц зависит от половой конституции. Человек с сильной половой конституцией хочет 5-6 раз в день и вполне может это реализовать, если ему представится такая возможность. Людям со средней половой конституцией требуется 2-3 раза в неделю.

«А слабая конституция заставляет человека задуматься о сексе 1-2 раза в месяц, и ему очень даже комфортно в этом. И если партнеры совпадают по своим желаниям, то они даже не задумаются о том, кому сколько надо. Проблема возникает только тогда, когда не совпадают желания, и тогда одному приходится доказывать второму партнеру, кто кому что должен», — пояснила Инна Глуз-Широкова.

Вопрос второй. Может ли не нравиться процесс?

По ее словам, здоровому взрослому человеку секс не может совсем не нравиться. Вероятно, с конкретным партнером может чего-то не хватить или что-то быть лишним.

«И если вы планируете продолжать секс с этим человеком, то важно партнера попросить о том, что вам необходимо для удовлетворения. В случае боли, стеснения и другого дискомфорта обязательно нужно сказать «стоп» и сообщить, что вам неприятно», — добавила Инна Глуз-Широкова.

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Вопрос третий. Кто виноват, что женщина не достигает оргазма?

Сексолог заметила, что есть множество причин, по которым женщина не получает оргазм. От физиологии до воспитания и жизненного опыта.

«Если у вас есть сексуальные фантазии, вам снятся сексуальные сны, значит, вы не фригидны. И вы всегда можете наладить свою жизнь в постели. Самое лучшее — обратиться к профессиональному сексологу», — рассказала Инна Глуз-Широкова.

Вопрос четвертый. На какой возраст приходится пик женской сексуальности?

«45 баба ягодка опять, это не совсем шутка. Действительно, с годами женщина становится более сексуальна», — заметила психолог.

Она назвала несколько факторов:

— дети вырастают, и тяжесть забот отступает, появляется возможность расслабиться;

— тело становится более понятно (опыт показал, что нравится, что не нравится, и путь до оргазма короче).

Вопрос пятый. Можно ли чему-то научиться по порнофильмам?

Однозначно нет, уверена сексолог. Даже наоборот, это вредит. В порно женщины получают удовольствие от одного прикосновения, оргазмируют чрезмерно ярко и рады всему, что им предлагают. К реальности это не имеет никакого отношения.

Вопрос шестой. Что делать, если наступило снижение влечения?

По словам сексолога, снижение полового влечения имеет ряд факторов. Сначала исключаем биологическую причину. Устраняем физиологический симптом (лечить заболевание).

«Но чаще всего либидо снижается из-за психологических причин. И помочь в этом разобраться может специалист-сексолог», — добавила Инна Глуз-Широкова.

Вопрос седьмой. Лишний вес — помеха мужчинам в постели?

По словам эксперта, лишний вес является проблемой для многих сфер жизни, включая секс. Но ваше похудение не является гарантией того, что потенция вернется. Помимо физиологических проблем потенции очень важным аспектом являются психологические установки и принятие себя как мужчины.

Вопрос восьмой. Мужскую эрекцию можно вернуть в любом возрасте?