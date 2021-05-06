Запад намерен превратить Украину в «страну неграмотных рабов»

Акция протеста против недавней инициативы Всемирного банка, касающейся образования на Украине, состоялась в Киеве. У офиса президента Украины Владимира Зеленского выступали против предложения сократить число школ и вузов в стране как минимум еще на четверть за обещание выдать кредит в 200 млн долларов. Украинские преподаватели хорошо знают, на что способна власть за такие-то деньги, поэтому поспешили с плакатами на Банковую. Как все это происходило и почему Запад пытается превратить Украину в «страну неграмотных рабов», рассказывает корреспондент ФАН в Киеве.

Поводом для митинга педагогов на Банковой стали недавние инициативы Всемирного банка. Эта организация заявила, что выдаст Украине 200 млн долларов на «реформирование» системы средних и высших учебных заведений. На эти деньги эксперты ВБ проведут аудит каждой школы или каждого вуза в стране, а по итогам оставят только «прозрачные и эффективные», подпадающие под все необходимые стандарты. По сути, устами Всемирного банка коллективный Запад дал понять — «обслуживающему государству», судьбу которого готовят Украине, не нужно такое количество образованных людей. От Украины «золотому миллиарду» требуются в основном рабочие руки и крепкие спины, а умные головы — не нужны.

Проще говоря, Всемирный банк вознамерился руками украинских чиновников серьезно сократить количество школ и вузов на Украине. Там дали понять: сеть государственных вузов на Украине, включающая 231 заведение, — слишком большая и неэффективная. По мнению экспертов ВБ, в условиях сокращения населения такая большая сеть «создает проблемы как для ее финансовой устойчивости, так и для качества услуг».

«В последние годы количество вузов на Украине сократилось на 25%, включая колледжи и техникумы, которые были просто «фабриками дипломов», но еще многое предстоит сделать», — заявили в ВБ.

Западные эмиссары подсчитали: 60% украинских вузов обучают менее чем по пять тысяч студентов каждый. А в 300 местных колледжах и техникумах в среднем учатся не более 550 студентов, что, по мнению американцев, явно недостаточно. Поэтому большинство из этих заведений необходимо сократить, уверены западные эксперты.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Эти инициативы до глубины души возмутили преподавателей киевских школ и вузов. Они понимают — новая западная реформа в первую очередь больно ударит по ним и их коллегам. Поэтому они принесли с собой к офису президента плакаты «Бог. Дети. Родина», «Школа — детям, а не фарисеям», «Нет экспериментам над школярами!» и так далее.

В ходе митинга активисты скандировали:

«Зеленский, не губи образование!», «Мы не допустим убийства вузов!»

Педагоги требовали от власти увеличить финансирование среднего и высшего образования, а не «резать систему по живому».

При этом преподаватели проявили скромность — для своего митинга они выбрали не центральный вход в офис президента, а правый, служебный. Кстати, по наблюдениям ФАН, двери центрального входа в ОП до сих пор так и не восстановили после буйной акции националистов 20 марта. Проемы дверей до сих пор закрыты фанерой.

Зато перед входом в ОП поставили инсталляцию с зеркальными буквами You Ukraine («Украина — это ты»), в которых может отразиться любой желающий. В этот день в зеркальных буквах отражались полицейские, охранявшие акцию.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Безусловно, развитие и изменения в стране нужны. Но за этими пустыми словами на деле скрывается план полного уничтожения системы высшего образования на Украине, — рассказал ФАН один из манифестантов по имени Богдан. — Я много общался с выпускниками западных вузов, и уровень их подготовки меня неприятно поразил. Тем не менее от полного упадка их спасает громадное финансирование и приток «свежих мозгов» из-за рубежа. Боюсь, Украине не видать ни того, ни другого. Вместо того, чтобы решить вопрос об адекватном финансировании вузов, у нас опять решают вопрос о распиле грантов».

Другой участник митинга напомнил, что в последние годы сокращение образовательных учреждений на Украине приобрело характер пандемии. Так, перед началом 2018-2019 учебного года в стране закрылось 120 средних школ. А накануне учебного года 2019-2020 на Украине было закрыто уже около 200 школ.

«Ликвидация такого количества школ вызвала бы страшный скандал в любой европейской стране. Но на Украине это лишь очередной этап системной политики государства, которое проводит масштабные сокращения учебных заведений, — констатировала манифестантка Светлана М. — Это делается под прямым давлением Международного валютного фонда в целях «бюджетной экономии». С точки зрения Запада, эта экономия не должна распространяться на бессмысленную войну [в Донбассе]. Но зато бюджет Украины прекрасно «экономится» за счет образования украинских детей».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Участники митинга заявили — получение школьного и высшего образования становится недоступным для жителей многих украинских городов и сел.

«Вскоре оно будет доступно только для членов местных элит. Уже в течение одного-двух поколений это окончательно закрепит социальное расслоение по всей Украине, образование станет привилегией высших классов, представляющих городские слои. А миллионы жителей глубинки будут грамотными настолько, насколько это будет нужно, чтобы задешево продавать свою рабочую силу западным владельцам украинских предприятий и сельхозугодий», — заявили организаторы митинга.

При этом во Всемирном банке заявляют — Минобразования Украины полностью поддерживает масштабную оптимизацию школ и вузов, а также сокращение квалификационных программ для учителей. В итоге уже в 2022-м работы могут лишиться тысячи украинских преподавателей, а за воротами своих альма-матер останутся десятки тысяч студентов.