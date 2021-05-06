Запад намерен превратить Украину в «страну неграмотных рабов»

Акция протеста против недавней инициативы Всемирного банка, касающейся образования на Украине, состоялась в Киеве. У офиса президента Украины Владимира Зеленского выступали против предложения сократить число школ и вузов в стране как минимум еще на четверть за обещание выдать кредит в 200 млн долларов. Украинские преподаватели хорошо знают, на что способна власть за такие-то деньги, поэтому поспешили с плакатами на Банковую. Как все это происходило и почему Запад пытается превратить Украину в «страну неграмотных рабов», рассказывает корреспондент ФАН в Киеве.
Поводом для митинга педагогов на Банковой стали недавние инициативы Всемирного банка. Эта организация заявила, что выдаст Украине 200 млн долларов на «реформирование» системы средних и высших учебных заведений. На эти деньги эксперты ВБ проведут аудит каждой школы или каждого вуза в стране, а по итогам оставят только «прозрачные и эффективные», подпадающие под все необходимые стандарты. По сути, устами Всемирного банка коллективный Запад дал понять — «обслуживающему государству», судьбу которого готовят Украине, не нужно такое количество образованных людей. От Украины «золотому миллиарду» требуются в основном рабочие руки и крепкие спины, а умные головы — не нужны.
Проще говоря, Всемирный банк вознамерился руками украинских чиновников серьезно сократить количество школ и вузов на Украине. Там дали понять: сеть государственных вузов на Украине, включающая 231 заведение, — слишком большая и неэффективная. По мнению экспертов ВБ, в условиях сокращения населения такая большая сеть «создает проблемы как для ее финансовой устойчивости, так и для качества услуг».
«В последние годы количество вузов на Украине сократилось на 25%, включая колледжи и техникумы, которые были просто «фабриками дипломов», но еще многое предстоит сделать», — заявили в ВБ.
Западные эмиссары подсчитали: 60% украинских вузов обучают менее чем по пять тысяч студентов каждый. А в 300 местных колледжах и техникумах в среднем учатся не более 550 студентов, что, по мнению американцев, явно недостаточно. Поэтому большинство из этих заведений необходимо сократить, уверены западные эксперты.
Эти инициативы до глубины души возмутили преподавателей киевских школ и вузов. Они понимают — новая западная реформа в первую очередь больно ударит по ним и их коллегам. Поэтому они принесли с собой к офису президента плакаты «Бог. Дети. Родина», «Школа — детям, а не фарисеям», «Нет экспериментам над школярами!» и так далее.
В ходе митинга активисты скандировали:
«Зеленский, не губи образование!»,
«Мы не допустим убийства вузов!»
Педагоги требовали от власти увеличить финансирование среднего и высшего образования, а не «резать систему по живому».
При этом преподаватели проявили скромность — для своего митинга они выбрали не центральный вход в офис президента, а правый, служебный. Кстати, по наблюдениям ФАН, двери центрального входа в ОП до сих пор так и не восстановили после буйной акции националистов 20 марта. Проемы дверей до сих пор закрыты фанерой.
Зато перед входом в ОП поставили инсталляцию с зеркальными буквами You Ukraine («Украина — это ты»), в которых может отразиться любой желающий. В этот день в зеркальных буквах отражались полицейские, охранявшие акцию.
«Безусловно, развитие и изменения в стране нужны. Но за этими пустыми словами на деле скрывается план полного уничтожения системы высшего образования на Украине, — рассказал ФАН один из манифестантов по имени Богдан. — Я много общался с выпускниками западных вузов, и уровень их подготовки меня неприятно поразил. Тем не менее от полного упадка их спасает громадное финансирование и приток «свежих мозгов» из-за рубежа. Боюсь, Украине не видать ни того, ни другого. Вместо того, чтобы решить вопрос об адекватном финансировании вузов, у нас опять решают вопрос о распиле грантов».
Другой участник митинга напомнил, что в последние годы сокращение образовательных учреждений на Украине приобрело характер пандемии. Так, перед началом 2018-2019 учебного года в стране закрылось 120 средних школ. А накануне учебного года 2019-2020 на Украине было закрыто уже около 200 школ.
«Ликвидация такого количества школ вызвала бы страшный скандал в любой европейской стране. Но на Украине это лишь очередной этап системной политики государства, которое проводит масштабные сокращения учебных заведений, — констатировала манифестантка Светлана М. — Это делается под прямым давлением Международного валютного фонда в целях «бюджетной экономии». С точки зрения Запада, эта экономия не должна распространяться на бессмысленную войну [в Донбассе]. Но зато бюджет Украины прекрасно «экономится» за счет образования украинских детей».
Участники митинга заявили — получение школьного и высшего образования становится недоступным для жителей многих украинских городов и сел.
«Вскоре оно будет доступно только для членов местных элит. Уже в течение одного-двух поколений это окончательно закрепит социальное расслоение по всей Украине, образование станет привилегией высших классов, представляющих городские слои. А миллионы жителей глубинки будут грамотными настолько, насколько это будет нужно, чтобы задешево продавать свою рабочую силу западным владельцам украинских предприятий и сельхозугодий», — заявили организаторы митинга.
При этом во Всемирном банке заявляют — Минобразования Украины полностью поддерживает масштабную оптимизацию школ и вузов, а также сокращение квалификационных программ для учителей. В итоге уже в 2022-м работы могут лишиться тысячи украинских преподавателей, а за воротами своих альма-матер останутся десятки тысяч студентов.
«Но мы не намерены так просто сдаваться! — заверил корреспондента ФАН один из манифестантов. — Мы будем продолжать борьбу за свои права и за будущее украинского образования. Мы станем приходить к офису президента снова и снова. И нас будет становиться все больше — до тех пор, пока власти нас не услышат и не перестанут убивать образование».