Кулеба заявил о «попытках» России контролировать Азовское море

Киев, 6 мая. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы хочет взять Азовское море под свой контроль благодаря «усилению» военного присутствия в акватории.

По словам киевского дипломата, военные учения, которые проводились на юге России, были отработкой «возможных действий против Украины».

«Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути», — высказался Кулеба в интервью CNN.

Как считает глава МИД страны, даже если это были обычные учения, то они были якобы направлены против Украины.

Страны Запада не раз выражали обеспокоенность из-за подобных высказываний военных Украины. Кремль заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ никак не угрожает другим странам, поэтому не должно их беспокоить.

Ранее глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что в стране выкопали около 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией.