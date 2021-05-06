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Протесты продолжаются: волна насилия охватила Боготу в ходе массовых акций

  /   Обновлено: 06 мая 2021 11:38
Весь мир
Протесты продолжаются: волна насилия охватила Боготу в ходе массовых акций
PrScr Twitter  /  @TheAtlPhoto

Богота, 6 мая. Ожесточенные уличные столкновения происходили в столице Колумбии 5 мая в ходе протестов, не утихающих в стране после введения правительством налоговой реформы, которая увеличивала нагрузку на малообеспеченные слои населения и средний класс.

И хотя волна протестов, с 28 апреля охватившая крупнейшие города страны, заставила президента Ивана Дуке уже 2 мая сообщить об отказе от предложенного правительством повышения налогов, а министра финансов Альберто Карраскиллу — подать в отставку, протестующие остаются на улицах.

Столкновения с полицией происходят на фоне ухудшения экономической ситуации в стране из-за мер, связанных с пандемией. В 2020 году 42,5% жителей Колумбии оказались за чертой бедности, 2,8 миллиона колумбийцев живут в нищете. Расширенные требования манифестантов включают теперь борьбу с бедностью, улучшение доступа к медицине и образованию, а также борьбу с полицейской жестокостью.

Многие участники акций протеста выступают за роспуск штурмовых подразделений полиции ESMAD, сотрудников которых считают ответственными за гибель 11 протестующих.

В ходе разгона демонстрантов полиция применяет водометы, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В ряд городов введена бронетехника.

Хотя некоторые манифестанты оправдывают действия полиции, говоря, что полицейские вынуждены выполнять приказы, возлагая вину на правительство, уровень насилия не снижается.

5 мая участники протестов попытались штурмовать здание Конгресса, однако толпа была оттеснена полицией.

Ночью манифестанты разгромили в Боготе более 20 полицейских участков, еще три участка были сожжены. В одном из них протестующие пытались сжечь живьем десять сотрудников полиции.

Мэр города Клаудия Лопез охарактеризовала уровень насилия в Боготе как «немыслимый».

Всего в ходе ночных столкновений в столице страны пострадали 30 протестующих и 16 правоохранителей. По официальным данным, с начала протестов в Колумбии погибло 24 человека, хотя источники с мест сообщают, что количество жертв превышает 30, также сообщается о примерно сотне пропавших без вести.

По всей стране остаются заблокированными десятки дорог. Экспорт кофе — основного товара, поставляемого Колумбией на внешние рынки, остановлен, что еще больше усугубляет экономическую ситуацию.

Некоторые города уже столкнулись с дефицитом основных товаров.

Несмотря на то, что правительство и президент Дуке предприняли шаги для стабилизации ситуации в стране, предложив лидерам протестующих сесть за стол переговоров, многие обозреватели констатируют, что эти попытки пока не увенчались успехом.

протесты колумбия столкновения с полицией
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