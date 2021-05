Протесты продолжаются: волна насилия охватила Боготу в ходе массовых акций

Богота, 6 мая. Ожесточенные уличные столкновения происходили в столице Колумбии 5 мая в ходе протестов, не утихающих в стране после введения правительством налоговой реформы, которая увеличивала нагрузку на малообеспеченные слои населения и средний класс.

И хотя волна протестов, с 28 апреля охватившая крупнейшие города страны, заставила президента Ивана Дуке уже 2 мая сообщить об отказе от предложенного правительством повышения налогов, а министра финансов Альберто Карраскиллу — подать в отставку, протестующие остаются на улицах.

Столкновения с полицией происходят на фоне ухудшения экономической ситуации в стране из-за мер, связанных с пандемией. В 2020 году 42,5% жителей Колумбии оказались за чертой бедности, 2,8 миллиона колумбийцев живут в нищете. Расширенные требования манифестантов включают теперь борьбу с бедностью, улучшение доступа к медицине и образованию, а также борьбу с полицейской жестокостью.

Многие участники акций протеста выступают за роспуск штурмовых подразделений полиции ESMAD, сотрудников которых считают ответственными за гибель 11 протестующих.

????????In #Colombia NOW the cities of #Bogota and #Medellín are in total chaos tonight as tensions in Colombia peak.#SOSColombiaNosEstanMatandopic.twitter.com/XVdu8O0Tjb