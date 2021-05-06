Протесты продолжаются: волна насилия охватила Боготу в ходе массовых акций

Богота, 6 мая. Ожесточенные уличные столкновения происходили в столице Колумбии 5 мая в ходе протестов, не утихающих в стране после введения правительством налоговой реформы, которая увеличивала нагрузку на малообеспеченные слои населения и средний класс.

И хотя волна протестов, с 28 апреля охватившая крупнейшие города страны, заставила президента Ивана Дуке уже 2 мая сообщить об отказе от предложенного правительством повышения налогов, а министра финансов Альберто Карраскиллу — подать в отставку, протестующие остаются на улицах.

Así estaban marchando los jóvenes en Ibagué el 1 de mayo, horas antes de que mataran a Santiago. El Estado tiene allí una deuda enorme con los muchachos. No hay oportunidades. Lo sé porque nací y pasé mi adolescencia en esa ciudad. pic.twitter.com/mk6sYjUklT — Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 2, 2021

Столкновения с полицией происходят на фоне ухудшения экономической ситуации в стране из-за мер, связанных с пандемией. В 2020 году 42,5% жителей Колумбии оказались за чертой бедности, 2,8 миллиона колумбийцев живут в нищете. Расширенные требования манифестантов включают теперь борьбу с бедностью, улучшение доступа к медицине и образованию, а также борьбу с полицейской жестокостью.

Многие участники акций протеста выступают за роспуск штурмовых подразделений полиции ESMAD, сотрудников которых считают ответственными за гибель 11 протестующих.

В ходе разгона демонстрантов полиция применяет водометы, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В ряд городов введена бронетехника.

Barrio POLICARPA al sur de Bogotá, según información estan disparando, tengan cuidado por favor ayuden a difundir! POR FAVOR DIFUNDIR #SOSColombiaDDH #SOSColombiaNosEstanMatando #SOSBogota #NosEstanMantando pic.twitter.com/idLDKippth — Alejandra Beltrán (@laachaaticaa) May 6, 2021

Хотя некоторые манифестанты оправдывают действия полиции, говоря, что полицейские вынуждены выполнять приказы, возлагая вину на правительство, уровень насилия не снижается.

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösteriler kontrolden çıktı.



????Birçok noktada polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

????Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığını bildiriyor.#SOSColombiaNosEstanMatando pic.twitter.com/sP93DkrzAz — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 6, 2021

5 мая участники протестов попытались штурмовать здание Конгресса, однако толпа была оттеснена полицией.

‼️Algunos manifestantes están intentando ingresar al congreso, la plaza de Bolívar- Bogotá ‼️ pic.twitter.com/N73S4wtmi5 — Steph????????. (@TCxxSteph) May 5, 2021

URGENTE: Fuertes enfrentamientos con manifestantes que quieren ingresar al Congreso de Colombia en la Plaza Bolívar en Bogotá. pic.twitter.com/F2674ssexl — Mundo en Conflicto ???? (@MundoEConflicto) May 5, 2021

Ночью манифестанты разгромили в Боготе более 20 полицейских участков, еще три участка были сожжены. В одном из них протестующие пытались сжечь живьем десять сотрудников полиции.

Мэр города Клаудия Лопез охарактеризовала уровень насилия в Боготе как «немыслимый».

Всего в ходе ночных столкновений в столице страны пострадали 30 протестующих и 16 правоохранителей. По официальным данным, с начала протестов в Колумбии погибло 24 человека, хотя источники с мест сообщают, что количество жертв превышает 30, также сообщается о примерно сотне пропавших без вести.

По всей стране остаются заблокированными десятки дорог. Экспорт кофе — основного товара, поставляемого Колумбией на внешние рынки, остановлен, что еще больше усугубляет экономическую ситуацию.

Некоторые города уже столкнулись с дефицитом основных товаров.

Несмотря на то, что правительство и президент Дуке предприняли шаги для стабилизации ситуации в стране, предложив лидерам протестующих сесть за стол переговоров, многие обозреватели констатируют, что эти попытки пока не увенчались успехом.