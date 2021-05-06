Модифицированные МиГ-35 смогут использовать любое авиационное оружие

Москва, 6 мая. Отечественные истребители МиГ-35 получили новые боевые способности, теперь самолеты смогут применять любое авиационное оружие из ныне существующих.

Детали рассказал в интервью ТАСС глава дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Мушег Балоян.

«МиГ-35 может применять всю номенклатуру существующего авиационного вооружения, в том числе перспективные образцы», — заявил он.

Собеседник издания отметил, что теперь отечественные истребители стали эффективным авиационным комплексом в борьбе за господство в воздухе. Балоян также подчеркнул, что новый самолет во многом превосходит своего предшественника — особенно это касается оснащения.

Российские истребители пользуются большим спросом за рубежом, а их эффективность признают даже конкуренты. Так, например, советский перехватчик МиГ-25 вошел в топ-3 самых быстрых самолетов в мире по версии журнала The National Interest.