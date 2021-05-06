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ВВС Израиля нанесли удар по сирийской Эль-Кунейтре

Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской Эль-Кунейтре
Федеральное агентство новостей  / 

Эль-Кунейтра, 6 мая. Вертолеты ВВС Израиля нанесли удар по двум объектам ливанской организации «Хезболла» и по месту дислокации частей 90-й бригады Сирийской Арабской Армии (САР) на Голанских высотах.

Официальные источники сообщают об отсутствии пострадавших и какого-либо существенного урона инфраструктуре.

ВВС Израиля проявляют активность на сирийской территории вторые сутки подряд. В ночь на 5 мая израильская авиация ударила по одному из пригородов Латакии. В результате был спровоцирован пожар на заводе пластмасс, а также убит один и ранены шесть человек. По сообщениям сирийской стороны, все пострадавшие являются мирными жителями. Параллельно с этим налету подверглись некоторые объекты в провинции Хама.

Армия обороны Израиля нанесла сотни авиаударов по Сирии с начала военного конфликта на ее территории в 2011 году. Это стало реакцией на шаги Ирана по установлению постоянного военного присутствия в стране и его усилий по транспортировке современного оружия антиизраильским группировкам в регионе, главным образом — «Хезболле».

Как правило, ВВС атакуют предполагаемые заводы по производству ракет для проиранской «Хезболлы», а также склады с оружием.

Западные и центральные Голанские высоты находятся под контролем Израиля после Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году руководство еврейского государства объявило суверенитет над данной территорией, что не было признано ООН. В настоящий момент Голаны являются одной из точек напряженности на Ближнем Востоке.

Так, например, в начале августа 2020 года израильские вертолеты также ударили по Эль-Кунейтре, в результате чего погибли четверо мирных жителей. В феврале же 2020 года отсюда была нанесена серия ракетных ударов по объектам одной из исламистских группировок на сирийской территории.

сирия израиль авиаудар
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