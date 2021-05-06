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Военные разработки Третьего рейха, не дошедшие до серийного производства

Общество
Военные разработки Третьего рейха, не дошедшие до серийного производства
pixabay.com  / 

Министерство пропаганды нацистской Германии надеялось запугать весь мир слухами о несокрушимом супероружии, которое вот-вот появится на фронтах и с легкостью проложит гитлеровцам путь к победе. Позже этими же рассказами военачальники старались поддержать боевой дух немецких солдат, терпящих одно поражение за другим от бойцов Красной армии.

В действительности же проекты, которые могут показаться фантастическими даже в наши дни, хоть и разрабатывались на самом деле, но были обречены на провал. Одни были задуманы слишком поздно, другие невозможно было реализовать в тогдашних промышленных условиях. Некоторые же из них из-за своей сложности вряд ли могли оказать решающее влияние на ход боевых действий. В итоге большинство всех этих задумок оставалось лишь на стадии обсуждений и составления чертежей. Впрочем, некоторые все же были воплощены в жизнь.

В преддверии Дня Победы мы собрали военные разработки Третьего рейха, не дошедшие до серийного производства.

Schwerer Gustav

Без сомнения, наиболее известным образцом супероружия нацисткой Германии можно назвать самую большую и мощную пушку в истории — «Великий Густав». Она был создана компанией Krupp Industries и весил 1350 тонн. Дальность ее стрельбы составляла 45 километров. Для ведения огня использовались заряды массой семь тонн. Перезарядка занимала полчаса. Такая махина, безусловно, была опасна, но в то же время и беспомощна. Судите сами, для защиты «Густава» сопровождали несколько самолетов Люфтваффе. При такой массе пушка была железнодорожным оружием. Для того, что поставить ее на рельсы, требовалось два дня. Перевозили ее в разобранном виде, а на нужном месте снова собирали.

В 1945 году «Густав» был взорван самими же гитлеровцами, чтобы орудие не попало в руки победителей.

Топ-5 самых невероятных военных разработок Третьего рейха
wikipedia.org  / Scargill / CC BY-SA 3.0

Panzer VIII Maus

Продолжает нашу подборку другой гигант — самый тяжелый в истории супертанк. Проект получил кодовое название «Мышка». Масса этого титана составляла 188 тонн. Именно вес и стал главной проблемой этого монстра. Скорость, которую он мог бы развивать на поле боя, делала его разве что прекрасной мишенью для советских танков. Но и на этом проблемы не заканчивались. Тяжеловеса не выдержал бы ни один мост. При таких «выдающихся» характеристиках годился он только для одной задачи — разбивать оборону противника. Однако и ее ему не довелось выполнять. Машина была слишком дорогой в производстве.

«Мышка» повторила судьбу «Густава». Созданные в коне войны два прототипа были взорваны самими же немцами.

Топ-5 самых невероятных военных разработок Третьего рейха
wikipedia.org  / Superewer / Public Domain

HortenHo 229

Кто знает, может быть, неудачные проекты наземных машин побудили нацистских военных подумать о создании передовых самолетов. Тут им на помощь пришли немецкие энтузиасты. Братья Хортен подали идею, в результате которой появился первый в мире «невидимый» бомбардировщик. Его покрытие из смеси клея для дерева и пыли оказалось способным поглощать электромагнитные волны средств обнаружения.

HortenHo 229 мог брать на борт груз массой до 1 тонны и развивать скорость до тысячи километров в час. Позднее именно этот самолет был взят за основу для создания бомбардировщиков ВМС США. Его прототип выставлен в Национальном музее авиации в Вашингтоне.

Топ-5 самых невероятных военных разработок Третьего рейха
flickr.com  / @Tom Wigley

STG 44

Успех на поле боя зависит не только от несокрушимых машин, но и от хорошего оружия в руках солдата. Винтовка STG 44 объединила в себе характеристики карабина, автоматического оружия и пулемета. Для того, чтобы понять, насколько прорывной стала эта разработка, достаточно лишь узнать, что обойти ее по технологичности могла лишь модель Zielgerat 1229, у которой была система ночного видения. Работала она благодаря аккумулятору, размещавшемуся в портфеле на спине бойца. Хоть и можно сказать, что эти разработки опередили свою эпоху, но все же время для них было упущено. Они уже не могли помочь разбитой гитлеровской армии.

Топ-5 самых невероятных военных разработок Третьего рейха
wikipedia.org  / Добросовестное использование

Солнечное оружие

Фантазии о том, чтобы прямо с небес обрушивать на землю смертоносный луч, были не чужды не только голливудским сценаристам, но и ученым гитлеровской Германии. В 1929 году такую идею подал немецкий физик Герман Оберт. Предполагалось создать орбитальное оружие, которое будет способно в нужной точке на земной поверхности концентрировать солнечный свет. 100-метровое вогнутое зеркало должно было размещаться на космической станции.

Нужно ли удивляться тому, что до конца войны так и не удалось создать оружие, способное испарять реки и испепелять целые города. В 1945 году американскими солдатами была найдена экспериментальная модель установки. Как выяснилось позже, в успех этого проекта не верили даже инженеры, которые занимались его воплощением.

Топ-5 самых невероятных военных разработок Третьего рейха
wikimedia.org  / 

Ранее ФАН сообщил о том, что в Евпатории открылась выставка «Нюрнбергский процесс — без срока давности».

третий рейх супероружие
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